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FiNE NEWS

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Умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки в возрасте 87 лет

Умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки в возрасте 87 лет

Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки умер 14 сентября в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на его официальной странице в Instagram, принадлежащей компании Meta.

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