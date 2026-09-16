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ФСИН построит семь инновационных учреждений до 2035 года

ФСИН построит семь инновационных учреждений до 2035 года

ФСИН России планирует создать до 2035 года семь инновационных учреждений объединённого типа, включающих колонию, тюрьму и следственный изолятор.

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