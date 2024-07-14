Что настолько выдающегося может быть в простой майке, чтобы об этой вещи стоило бы писать обширный обзор? Майки вошли в моду года два назад, и в прошлый сезон должны были бы появиться тысячи отзывов и обзоров, но среди них я не нашла того, что важно для меня: как все эти майки, плохие и хорошие, ведут себя на теле в жару? Сообщение Как выглядят в реальности и как носятся майки линии Minimi Fresh появились сначала на bracatuS.