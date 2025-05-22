Юрист Хаминский: за борщевик на дачном участке россиянам грозит штраф

Борщевик Сосновского – это одно из опаснейших растений, включенное в Классификатор сорных. Владельцы дачных участков обязаны с ним бороться, так как в противном случае им грозит штраф, напомнил RT юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
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