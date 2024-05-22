Украинский БЛПА атаковал пригородный поезд в Белгородской области

В Белгородской области вражеский беспилотник атаковал пригородную электричку.Операторы украинских боевых дронов начали направлять своё оружие против гражданского железнодорожного транспорта приграничных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Запрет на никабы в России. На призывы "не обострять" жёстко ответила эксперт: "Простите, мы в своей стране"
- Никакого гиперзвука: Новая "путинская ракета" будет тихоходной. В чём подвох
- Украинцы "на грани слома": "Психованная тактика" и "выжигание" резервов противника. Во что превращается Харьков – военкор
Свежие комментарии