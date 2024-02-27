Пермские ученые рассказали, почему нельзя клонировать людей

Ученые Пермского Политеха объяснили, почему в мире запрещено клонировать людей. Причина столь негативного отношения к прорывной идее науки кроется в возможном разрушении взаимосвязей в обществе и вероятных социальных катаклизмах, считают специалисты ПНИПУ.
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