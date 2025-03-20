NASA не отказалось от сертификации Starliner

Космический корабль Starliner / © Boeing Руководитель программы NASA по развитию коммерческих пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС Стив Стич сообщил, что инженеры агентства совместно с сотрудниками Boeing решают проблемы с утечкой гелия и работой двигателей Starliner, которые возникли во время первого пилотируемого полета.