NASA не отказалось от сертификации Starliner

Космический корабль Starliner / © Boeing Руководитель программы NASA по развитию коммерческих пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС Стив Стич сообщил, что инженеры агентства совместно с сотрудниками Boeing решают проблемы с утечкой гелия и работой двигателей Starliner, которые возникли во время первого пилотируемого полета.
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