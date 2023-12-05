Екатеринбуржцев приглашают пройти крестным ходом в День святой Екатерины

Екатеринбург готовится к празднованию Дню святой Екатерины, небесной покровительницы столицы Урала. 7 декабря в Свято-Троицком соборе пройдет божественная литургия, которую возглавит митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений.
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