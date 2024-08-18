В Карабахе может появиться генконсульство России

Вопрос о появлении в Карабахе генконсульства России находится на стадии обсуждения. Об этом в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в Баку в беседе с ТАСС заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии