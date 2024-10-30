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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Түбән Кама районында яңа махсус икътисади зона барлыкка киләчәк

Түбән Кама районында «Яшел Үзән-2» махсус икътисади зонасын булдыру планлаштырыла. Бу хакта «эшлекле дүшәмбе» барышында Түбән Кама муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Илназ Мөхәммәтьянов сөйләде.

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