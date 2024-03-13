Бедард обновил рекорд «Чикаго» по очкам для 18-летних игроков – 51 против 50 у Ольчика

Первый номер драфта-2023 набрал 5 (1+4) очков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (7:2). Он забросил 20-ю шайбу в сезоне, сделал ассистентский покер (полезность «+1») и был признан первой звездой матча.