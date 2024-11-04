Вспышки вируса Коксаки в России: дети заболели после контакта с инфицированными людьми в детских садах и школах

В России зафиксирована вспышка вируса Коксаки среди детей, посещавших детские сады и школы. По данным Telegram-канала Shot, в одном из детских садов Владимира более 20 трехлетних детей заболели после контакта с ребенком, зараженным вирусом.
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