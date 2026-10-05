Трамп выступил с предложением к России из-за загадочной пневмонии в Сибири

Трамп ответил на вопрос о пневмонии неустановленной этиологии под Иркутском.Ситуация вокруг внезапной гибели сотрудницы противочумного института под Иркутском неожиданно вышла на высший уровень международной политики.
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