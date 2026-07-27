"Никакого тупика нет": Зря Киев отказался от мира. Украинцам показали реальную картину боевых действий - "кто может, уезжайте"

"Никакого тупика нет": Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Киев зря отказался от мира. По его словам, украинцам уже показали реальную картину боевых действий и предупредили: тем, у кого есть возможность, лучше уезжать.
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