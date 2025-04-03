Алексей Фененко: Полем битвы с Евросоюзом в перспективе станет, конечно, Казахстан

3 апреля в Самарканде открылся двухдневный саммит «ЕС — Центральная Азия». В работе встречи приняли участие президенты Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Европейского совета Антонио Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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