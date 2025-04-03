Алексей Фененко: Полем битвы с Евросоюзом в перспективе станет, конечно, Казахстан

﻿﻿3 апреля в Самарканде открылся двухдневный саммит «ЕС — Центральная Азия». В работе встречи приняли участие президенты Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Европейского совета Антонио Коста и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.