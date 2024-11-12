Законопроект о запрете зачисления детей мигрантов в школы без знания русского внесут в Госдуму

Планируется ввести обязательную проверку Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты готовят законопроект, который запретит зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения их знаний русского языка.
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