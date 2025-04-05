Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди?

ВУ

Владимир Уфимцев

Да уж, кровавой войны за НОВУЮ Россию - не избежать... Потому как если бы эти лейбералы-дерьмократы, как "первая волна" из них, уже как бы нажрались, и постарели (чубайсятине уже 70 лет... похоже, что и виагра не помогает?..) и сбежали все-все, за границы России, на родины свои... Но вот те, которые всё ещё остались... молодые, циничные, чья молодость прошла в 90е - нулевые?.. - "Где ж мы их то ВСЕХ хоронить будем?" (с). Хотя, Сибирь, дай Бог, в помощь всем нам...