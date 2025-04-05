Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди? Кто и почему стремится отменить Советский Союз? В чем уникальность СССР и почему его до сих пор ненавидят? За 70 лет своего существования Советский Союз добился таких результатов, каких в XX веке добились только США.
Почему самая жестокая схватка за СССР еще впереди?
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Да уж, кровавой войны за НОВУЮ Россию - не избежать... Потому как если бы эти лейбералы-дерьмократы, как "первая волна" из них, уже как бы нажрались, и постарели (чубайсятине уже 70 лет... похоже, что и виагра не помогает?..) и сбежали все-все, за границы России, на родины свои... Но вот те, которые всё ещё остались... молодые, циничные, чья молодость прошла в 90е - нулевые?.. - "Где ж мы их то ВСЕХ хоронить будем?" (с). Хотя, Сибирь, дай Бог, в помощь всем нам...
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1 д.
АЗ
Андрей Зарубкин
В СССР только Россия и Белоруссия производили больше чем потребляли. Все остальные республики были на содержании. Грузия потребляла в 4-е раза больше, чем потребляла, а Армения - в 3,1 раза больше. Актриса Софико Чиаурели однажды с удивлением заявила : Оказывается, за газ и электричество НАДО платить!
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
А сейчас у нас не эксплуатация богатых .Сейчас нет ничего государственного все частные предприятия
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18 час.
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