Премьер Венгрии заявил о потере Украиной суверенитета

СК

Сергей Ковалев

при всем относительном уважении к персонажу не сказано ничего нового. ничего Украина не потеряла, ибо чтобы что-то потерять, надо это что-то иметь. имела ли У суверенитет? хороший вопрос! есть классическое понятие самодостаточности, см. классику М-Л. только и единственно самодостаточные страны имеют суверенитет. страны, способные в случае чего банально защитить собственный выбор. много таких стран? вопрос риторический. Венгрия, к слову, тоже никак не относится к суверенным, что бы кто не говорил... и вот тут самое интересное! - не являясь суверенными по сути абсолютное большинство рвет тельняшку на груди, доказывая обратное. на словах, ес-сно. когда доходит до дела, куда язык девается? - все знают, куда... я не стебусь, грешно стебаться над слабыми. но чего хотелось бы! - правильного понимания всеми своих возможностей и своего места в этом мiре. здесь не о кастах на уровне государств, как не согласен с кастовостью в среде человеков. но равенство это не вседозволенность. равенство в возможностях это не спрятаться за спину главшпана и громко оттуда кому-то угрожать. равенство возможностей правильнее обращать в созидательное русло, извлекая из него своё честно заработанное. да, есть и вопросы распределения добавленной стоимости. в классической постановке речь об антагонизме труда и капитала в текущих условиях. но это уже другая тема о формациях, - политической, социальной и идеологической организации общества. всех благ, люди!