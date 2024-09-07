«Все штатно»: в Горизбиркоме рассказали, как прошла ночь после первого дня выборов в Петербурге

Сообщения в соцсетях о нарушениях не нашли подтверждения Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин на брифинге в Медиацентре «Выборы 2024» рассказал, как прошла ночь после первого дня выборов в Петербурге и утро второго дня голосования.