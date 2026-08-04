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Аргументы недели

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ВФВ объявила об отказе от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше

ВФВ объявила об отказе от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше

Мужская сборная России по волейболу не поедет на чемпионат мира, который пройдёт в Польше с 10 по 26 сентября 2027 года.

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