Ради красивых блюд детям подмешивали свинец: в Китае осудили сотрудников детсада.В Китае владелицу детского сада приговорили к пожизненному заключению после массового отравления свинцом.
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