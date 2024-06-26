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Чувствует она себя неважно. Пугачева перестала выходить на улицу

Чувствует она себя неважно. Пугачева перестала выходить на улицу

Неприятности продолжают преследовать Примадонну российской эстрады Аллы Пугачевой После того как она покинула Россию, и переехала в Израиль за своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), в жизни Пугачевой регулярно стали возникать трудности.

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