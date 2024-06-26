Чувствует она себя неважно. Пугачева перестала выходить на улицу

Неприятности продолжают преследовать Примадонну российской эстрады Аллы Пугачевой После того как она покинула Россию, и переехала в Израиль за своим мужем Максимом Галкиным (признан в России иноагентом), в жизни Пугачевой регулярно стали возникать трудности.
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