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Царьград

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Редкий капуцин плакса родился в Московском зоопарке: уникальное событие

Редкий капуцин плакса родился в Московском зоопарке: уникальное событие

В Московском зоопарке у пары капуцинов Нори и Матроса родился детеныш редкого вида. Этот вид, обитающий в Южной Америке, известен своими криками, напоминающими плач.

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