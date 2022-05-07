Политолог объяснил, почему Филипп Киркоров "непростой парень"

Маркелов отметил, что у артистов такого калибра как Киркоров обязательно есть связи. Весь шоу-бизнес держится на неформальных договорённостях с влиятельными людьми, которые обеспечивают певцам финансирование, площадки, туры, эфиры и так далее.
Маркелов отметил, что у артистов такого калибра как Киркоров обязательно есть связи. Весь шоу-бизнес держится на неформальных договорённостях с влиятельными людьми, которые обеспечивают певцам финансирование, площадки, туры, эфиры и так далее.
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