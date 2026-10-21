Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прямо сейчас вводить новые санкции против России. Американский лидер объяснил такую позицию тем, что Москва и Вашингтон, по его оценке, могут находиться ближе к договоренности по Украине, чем когда-либо за продолжительное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Краткосрочную аре...
- ЛЛ Бывшему пилоту Се...
- ИС Бывшему пилоту Се...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым