Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен прямо сейчас вводить новые санкции против России. Американский лидер объяснил такую позицию тем, что Москва и Вашингтон, по его оценке, могут находиться ближе к договоренности по Украине, чем когда-либо за продолжительное время.