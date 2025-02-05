«Ведомости»: участник СВО Дудко может возглавить департамент Минпросвещения

Участник СВО, Герой России Борис Дудко может возглавить департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения России, пишут «Ведомости».
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