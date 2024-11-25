Взрыв у военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ, прогремел 24 ноября, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, 24 ноября написали РИА Новости.
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