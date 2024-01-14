Александр Гуревич после ухода с ТВ РФ повел закрытый образ жизни

После ухода с телевидения из-за начала СВО, Александр Гуревич показал свое истинное лицо, хотя и не стал никого слишком жестко критиковать, но и отказался вести развлекательные передачи “Сто к одному” и “Удивительные люди”.
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