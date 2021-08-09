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В Хабаровском крае сотрудниками полиции выявлено незаконное культивирование наркосодержащих растений

В Хабаровском крае сотрудниками полиции выявлено незаконное культивирование наркосодержащих растений

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Николаевскому району поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей на своем приусадебном участке незаконно культивирует наркосодержащие растения.

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