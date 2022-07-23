Приморцы устроили самосуд над избившими пенсионерку за тысячу рублей подростками

Жители Приморья жестоко проучили напавших на пожилую женщину подростков. Два молодых уроженца населенного пункта Дунай ворвались в дом к пенсионерке и потребовали у нее одну тысячу рублей, затем избили бабушку и записали процесс на видеокамеру.