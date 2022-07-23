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Приморцы устроили самосуд над избившими пенсионерку за тысячу рублей подростками

Приморцы устроили самосуд над избившими пенсионерку за тысячу рублей подростками

Жители Приморья жестоко проучили напавших на пожилую женщину подростков. Два молодых уроженца населенного пункта Дунай ворвались в дом к пенсионерке и потребовали у нее одну тысячу рублей, затем избили бабушку и записали процесс на видеокамеру.

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