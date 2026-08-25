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Украина предоставит Британии данные с поля боя для обучения ИИ

Украина предоставит Британии данные с поля боя для обучения ИИ

В ходе визита нового британского премьера Бернэма на Украину, где проходили торжественные мероприятия в честь так называемого «дня независимости», между Киевом и Лондоном был заключен целый ряд соглашений.

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