Украина предоставит Британии данные с поля боя для обучения ИИ

В ходе визита нового британского премьера Бернэма на Украину, где проходили торжественные мероприятия в честь так называемого «дня независимости», между Киевом и Лондоном был заключен целый ряд соглашений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии