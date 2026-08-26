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SPLETNIK

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"Надо уничтожить всю бригаду". Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске лучших фигуристов РФ на международную арену

"Надо уничтожить всю бригаду". Татьяна Тарасова высказалась о возможном недопуске лучших фигуристов РФ на международную арену

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный недопуск лучших фигуристов России на международную арену.

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