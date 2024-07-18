Сверхпрочный смартфон Cubot KingKong ACE 3 с двумя экранами вскоре появится в междун...

Сверхпрочный смартфон Cubot KingKong ACE 3 с двумя экранами вскоре появится в международной продажеНа следующей неделе, 22 июля поступит в продажу на международном рынке защищённый смартфон KingKong ACE 3 компании Cubot, специализирующейся на производстве сверхпрочных гаджетов и носимых устройств.
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