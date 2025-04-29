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Снукерист.ру

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Чжао Синьтун на пути к выходу в полуфинал на Чемпионате мира

Чжао Синьтун на пути к выходу в полуфинал на Чемпионате мира

Китайский снуекрист Чжао Синьтун обыгрывает Криса Уокелина с преимуществом в 8 очков, а Джон Хиггинс и Марк Уильямс разыграли вторую сессию вничью в четвертьфинале на Чемпионате мира, сообщает WST Чжао выиграл шесть фреймов подряд (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира В четвертьфинальном поединке Чемпионата мира по снукеру Чжао Синьтун продемонстрировал впечатляющую форму.

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