Чжао Синьтун на пути к выходу в полуфинал на Чемпионате мира

Китайский снуекрист Чжао Синьтун обыгрывает Криса Уокелина с преимуществом в 8 очков, а Джон Хиггинс и Марк Уильямс разыграли вторую сессию вничью в четвертьфинале на Чемпионате мира, сообщает WST Чжао выиграл шесть фреймов подряд (фото: WST)Все новости и результаты турнира Квалификация - результаты Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции турнира В четвертьфинальном поединке Чемпионата мира по снукеру Чжао Синьтун продемонстрировал впечатляющую форму.