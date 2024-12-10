Москва ждёт гонцов из Абхазии: "Идёт подковёрная борьба" – элиты делают свой ход

Е Пронина

паспорта имеют двойные, а территория абхазов РФ не принадлежит и заниматься хозяйственной деятельностью инвесторам не разрешают) а, паспорта российские по оформляли для получения пенсий ,льгот и всяких плюшек тд) ввиду несостоятельности Абхазии как государства, была территорией Грузии ,тк должны иметь ресурс для существования ,а,не имея оного войти как регион в Россию