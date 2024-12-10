Кажется, бунт в Абхазии дозрел до своего логического конца. В ближайшие дни исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба лично отправляется в Москву.
Москва ждёт гонцов из Абхазии: "Идёт подковёрная борьба" – элиты делают свой ход
Комментарии
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тн
татьяна неструева
они и так имеют паспорта Россиии
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18 час.
Е Пронина
паспорта имеют двойные, а территория абхазов РФ не принадлежит и заниматься хозяйственной деятельностью инвесторам не разрешают) а, паспорта российские по оформляли для получения пенсий ,льгот и всяких плюшек тд) ввиду несостоятельности Абхазии как государства, была территорией Грузии ,тк должны иметь ресурс для существования ,а,не имея оного войти как регион в Россию
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18 час.
Константин Самарин
России нада не ждать гонцов, а всеми конечностями отбрыкиваться от них. Хватит терпеть захребетников на шее России.
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14 час.
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