В Орловской области увеличится размер компенсации за детсад

Губернатор Клычков подписал постановление о среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2027 год.
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