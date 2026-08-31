Минобороны России перехватило и уничтожило 239 беспилотников

Минобороны России сообщает: с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника дежурными силами ПВО уничтожены 239 украинских беспилотников.
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