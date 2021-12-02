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Эксперт Землянский: Россия и ФРГ нарочно мешают открытию Северного потока — 2 ради денег

Эксперт Землянский: Россия и ФРГ нарочно мешают открытию Северного потока — 2 ради денег

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

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