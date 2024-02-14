СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ Надеюсь читатель канала меня простит. .за спойлеры ваших будущих жизней. За то, что я сильно забегаю вперёд, но значительная часть будущего лично для меня кажется очевидной.
"Что дальше?"
Комментарии
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Natalija Osminina
Ну да, активная фаза конфликта России с Украиной дошла до своего пика и идет на спад. США признали свое поражение, хотя пока что только кулуарно. И приняли решение не развязывать ядерную компоненту нынешней Третьей мировой. В том числе и не активировать 5-ую статью Устава НАТО, защищая Европу. Новый лидер Европы Лондон взбесился неподецки и сейчас придумывает громадье планов по организации провокаций (даже ядерных по объектам Петербурга и Калининграда), как бы таки заставить США поменять решение. Но дураков нема вписываться за нищебродов. Прав автор и в том, что "поляки, румыны, венгры...возвращают свои земли". Ну а дальше автор в своих вангованиях ошибается. Потому что идет стереотипно, по логической прямой- Россия после освобождения 4-оластей !пойдет на Киев, Левобережье и Северное Причерноморье до самого Приднестровья.."- не пойдет. Потому что "нормальные герои всегда идут в обход"))) - Россия перепрыгнет через территорию Украины. Как электрон окажется на НОВОЙ орбите- европейской. Потому что начатое 17 декабря 2021 года дело (ультиматум Путина- Байдену) требует завершения и окончательной точки, которую завершит капитуляцию Запад. СВО началась потому, что Байден отказался перевести НАТО по требованию Путина на состояние 1997 года. Сейчас США капитулировали - нужно выполнить ультиматум и поделить Европу с учетом интересов России. То есть выделить в её сферу влияния восточную Европу примерно равную территории стран Варшавского договора. Где России придется строить свои военные базы, сухопутные и военно- морские- столбить срочно территорию, которая как известно "пусто не бывает"-не ты- так твой враг. А враг нониче это не США (которые самоустранились), а Лондон. И именно он разрабатывает планы, как, окружив кольцом Балтийское море, вредить Петербургу и Калининграду. ВОТ ЭТО ВАЖНЕЕ!!! Создать такие условия, когда у идиотов даже таких мыслей не будет.
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3 час.
Natalija Osminina
А Украина.. после начала позиционных боев по границуам 4-х областей Украина войдет в вялотекущий конфликт до последнего украинца - гражданскую войну, гетманщину и мазхновщину.. Она превратится в феодальные княжества, в каждом городке будет сидеть свой князек со своей армией, защищающий жителей от мародеров, и нападения «махновцев», «бандеровцев» и «петлюровцев». И так не менее 2-3 лет. И еще 10 лет у России не будет ни сил, ни денег, ни времени обустраивать Дикое поле, в которое превратится безлюдная Украина. За это время какие-то периферийные города Украины будут искать защиту под Российским флагом. Та же Одесса и Николаев. Они нужны России в первую очередь, опять же как контроль за Черным морем. Потому что для своей безопасности России нужно контролировать Балтику, Черное море, Адриатику... (ведь Европу буду делить как делят всегда после каждой Мировой, на мелкие кусочки). И при этом её ждет опасность с востока- с подбрюшья, с Казахстана. В общем, будет не до Украины.
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3 час.
Алексей Тан
"Что дальше?"...... "Красная корова" осталась без корма, сионизму... не которое время, придётся питаться своим дерьмом... и далее, они сами прирежут красную корову, ФРС, МФВ и иудейский Уолл стрит... в месте с их представителями!.
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2 час.
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