"Что дальше?"

Natalija Osminina

Ну да, активная фаза конфликта России с Украиной дошла до своего пика и идет на спад. США признали свое поражение, хотя пока что только кулуарно. И приняли решение не развязывать ядерную компоненту нынешней Третьей мировой. В том числе и не активировать 5-ую статью Устава НАТО, защищая Европу. Новый лидер Европы Лондон взбесился неподецки и сейчас придумывает громадье планов по организации провокаций (даже ядерных по объектам Петербурга и Калининграда), как бы таки заставить США поменять решение. Но дураков нема вписываться за нищебродов. Прав автор и в том, что "поляки, румыны, венгры...возвращают свои земли". Ну а дальше автор в своих вангованиях ошибается. Потому что идет стереотипно, по логической прямой- Россия после освобождения 4-оластей !пойдет на Киев, Левобережье и Северное Причерноморье до самого Приднестровья.."- не пойдет. Потому что "нормальные герои всегда идут в обход"))) - Россия перепрыгнет через территорию Украины. Как электрон окажется на НОВОЙ орбите- европейской. Потому что начатое 17 декабря 2021 года дело (ультиматум Путина- Байдену) требует завершения и окончательной точки, которую завершит капитуляцию Запад. СВО началась потому, что Байден отказался перевести НАТО по требованию Путина на состояние 1997 года. Сейчас США капитулировали - нужно выполнить ультиматум и поделить Европу с учетом интересов России. То есть выделить в её сферу влияния восточную Европу примерно равную территории стран Варшавского договора. Где России придется строить свои военные базы, сухопутные и военно- морские- столбить срочно территорию, которая как известно "пусто не бывает"-не ты- так твой враг. А враг нониче это не США (которые самоустранились), а Лондон. И именно он разрабатывает планы, как, окружив кольцом Балтийское море, вредить Петербургу и Калининграду. ВОТ ЭТО ВАЖНЕЕ!!! Создать такие условия, когда у идиотов даже таких мыслей не будет.