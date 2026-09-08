Происшествия
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Происшествия

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В центральный аппарат СК России затребован доклад о проверке обстоятельств заболевания воспитанников в одном из детских садов Калининграда

В центральный аппарат СК России затребован доклад о проверке обстоятельств заболевания воспитанников в одном из детских садов Калининграда

В средствах массовой информации получили распространение сведения о вспышке кишечной инфекции в одном из детских садов Калининграда.

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