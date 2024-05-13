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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забивает первой 10 матчей подряд. 1.60 – откроют счет в игре с «Сосьедадом»

«Барселона» и «Реал Сосьедад» встретятся в 35-м туре Ла Лиги. Каталонский клуб 10 матчей подряд открывает счет.

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