Татьяна Монтян: Зеленский представил свой «план», который не похож на «план победы». Удивительно, не правда ли?

Итак, Зеленский официально представил в Раде свой пресловутый «план мира». По сути, содержание этого плана мало чем отличается от того, что о нём уже писали мировые СМИ: он содержит 5 ключевых пунктов с секретными подпунктами.
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