«Известия»: три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России

Из-за угрозы вторичных санкций крупнейшие китайские банки Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China перестали принимать платежи от российских финансовых организаций.
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