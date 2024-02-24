MWM: Киев вряд ли сумеет заменить уничтоженный ЗРК Patriot, который чрезвычайно дорог

ВСУ понесли серьезный урон, ВКС РФ ликвидировали ЗРК Patriot вместе с боекомплектом, а проблемы с поставками западного вооружения, делают его замену сегодня невозможной, об этом пишет американское издание Military Watch.
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