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РИА: свидетели заявили о причастности к хищениям выданного Камбоджей Волкова

РИА: свидетели заявили о причастности к хищениям выданного Камбоджей Волкова

Показания свидетелей подтвердили подозрения в причастности гражданина России Сергея Волкова, выданного российской стороне властями Камбоджи, к преступлениям по делу о хищении при реставрации Соловецкого монастыря.

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