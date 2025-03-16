NYT: Трамп намерен закрыть заповедники на священных для индейцев землях

Американский лидер Дональд Трамп намерен закрыть два новых государственных заповедника в Калифорнии, учрежденных Джо Байденом за несколько дней до его ухода с президентского поста, пишут Washington Post и New York Times.
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