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NYT: Трамп намерен закрыть заповедники на священных для индейцев землях

NYT: Трамп намерен закрыть заповедники на священных для индейцев землях

Американский лидер Дональд Трамп намерен закрыть два новых государственных заповедника в Калифорнии, учрежденных Джо Байденом за несколько дней до его ухода с президентского поста, пишут Washington Post и New York Times.

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