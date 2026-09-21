Рязанские полицейские задержали жителя Самары за мошенничество

С заявлением к полицейским обратилась 45-летняя жительница Сасовского округа. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка, который заявил, что лицевой счет потерпевшей находится под угрозой.
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