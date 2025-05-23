Путин задумал лишить США звания главного поставщика оружия

Президент Владимир Путин начал гонку с США за звание главного поставщика оружия в мире. На заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с другими странами он заявил, что России нужно активно наращивать экспорт вооружений, техники, предлагать партнерам ремонт и модернизацию уже поставленных образцов.
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