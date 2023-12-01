30+ идей и дизайнов по переработки поддонов своими руками

Поддоны уже давно используются не по прямому назначению. Это великолепный материал, который можно, при необходимости, разобрать на доски, отшлифовать и пересобрать в новые, оригинальные и практичные вещи для дачи.
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