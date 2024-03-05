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Трамп победил на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Трамп победил на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сумел одержать победу над своей соперницей, экс-постпредом США при ООН Никки Хейли в рамках партийных выборных собраний (кокусов), которые состоялись в Северной Дакоте.

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