Трамп победил на выборных собраниях республиканцев в Северной Дакоте

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сумел одержать победу над своей соперницей, экс-постпредом США при ООН Никки Хейли в рамках партийных выборных собраний (кокусов), которые состоялись в Северной Дакоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии